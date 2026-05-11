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PBKS बनाम DC: श्रेयस अय्यर ने एक हाथ से जड़ा छक्का, देखें वायरल वीडियो
श्रेयस अय्यर ने एक हाथ से जड़ा छक्का (तस्वीर: एक्स/@IPL)

PBKS बनाम DC: श्रेयस अय्यर ने एक हाथ से जड़ा छक्का, देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा
May 11, 2026
09:18 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने हुईं। इसमें DC ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने लुंगी एनगिड़ी की गेंद पर एक हाथ से शानदार छक्का भी जड़ा। यह छक्का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं श्रेयस में यह कमाल कैसे किया।

छक्का

श्रेयस ने किस तरह जड़ा एक हाथ से छक्का?

श्रेयस ने पारी का 12वां ओवर लेकर आए एनगिड़ी की चौथी गेंद पर एक हाथ से छक्का जड़ा था। यह गेंद धीमी थी और श्रेयस पूरी तरह चकमा खा गए। वह गेंद में गति के बदलाव को नहीं समझ पाए और बल्ले को घुमा दिया। इस दौरान उनका एक हाथ छूट गया और गेंद मिड-ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। इसके देखकर श्रेयस खुद भी हैरान हो गए थे। इस छक्के का वीडियो वायरल हाे रहा है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें श्रेयस का एक हाथ से मारा गया छक्का

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