PBKS बनाम DC: श्रेयस अय्यर ने एक हाथ से जड़ा छक्का, देखें वायरल वीडियो

छक्का

श्रेयस ने किस तरह जड़ा एक हाथ से छक्का?

श्रेयस ने पारी का 12वां ओवर लेकर आए एनगिड़ी की चौथी गेंद पर एक हाथ से छक्का जड़ा था। यह गेंद धीमी थी और श्रेयस पूरी तरह चकमा खा गए। वह गेंद में गति के बदलाव को नहीं समझ पाए और बल्ले को घुमा दिया। इस दौरान उनका एक हाथ छूट गया और गेंद मिड-ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। इसके देखकर श्रेयस खुद भी हैरान हो गए थे। इस छक्के का वीडियो वायरल हाे रहा है।