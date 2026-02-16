पथुम निसांका टी-20 विश्व कप में शतक लगाने वाले दूसरे श्रीलंकाई बने 

LOADING...
पथुम निसांका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@Hashir_63)

लेखन अंकित पसबोला
Feb 16, 2026
10:45 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के 30वें मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराया। पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए मैच में श्रीलंकाई टीम ने जीत के लिए मिले 182 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में हासिल किया। श्रीलंका की इस जीत में पथुम निसांका की अहम भूमिका रही। इस सलामी बल्लेबाज ने बेहतरीन शतक (100*) लगाया। आइए उनकी पारी के बारे में जानते हैं।

पारी 

जोरदार रही पथुम निसांका की पारी 

लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को कुसल परेरा (1) के रूप में पहला झटका जल्दी लगा। इसके बावजूद निसांका ने एक छोर से निरंतर रन बनाए। उन्हें दूसरे छोर से कुसल मेंडिस का अच्छा साथ मिला। उन्होंने कुसल मेंडिस (51) के साथ मिलकर 97 रन की उपयोगी साझेदारी की। निसांका ने 52 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल रहे।

शतक 

जयवर्धने के बाद शतक वाले दूसरे श्रीलंकाई बने निसांका

निसांका टी-20 विश्व कप के इतिहास में श्रीलंका की ओर से शतक जड़ने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले महेला जयवर्धने ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2010 में 100 रन की पारी खेली थी। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 कप में किसी भी बल्लेबाज का पहला शतक है। इससे पहले कंगारू टीम के खिलाफ सर्वोच्च पारी पाकिस्तान के उमर अकमल ने 94 रन (2014 में) खेली थी।

आंकड़े 

निसांका ने पूरे किए 2,500 रन 

अपनी इस पारी के दौरान 26वां रन बनाते ही निसांका टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,500 रन पूरे करने वाले दूसरे श्रीलंकाई बन गए। उन्होंने अब इस प्रारूप में 87 मैचों में 31.77 की औसत और 128.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,574 रन बनाए हैं। खास बात यह है कि 27 साल के निसांका अपने देश के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने एक से अधिक शतक लगाए हैं।

श्रीलंका 

श्रीलंका ने 8 विकेट से जीता मैच 

ऑस्ट्रेलिया से मिचेल मार्श (54) और हेड (56) की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की। अच्छी शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया। मध्यक्रम में जोश इंग्लिस (27) और ग्लेन मैक्सवेल (22) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में किफायती गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया ने सभी विकेट खोकर 181 रन बनाए। जवाब में कुसल मेंडिस ने अर्धशतक (51) लगाया। इसके बाद निसांका ने शतकीय पारी खेलते हुए जीत दिलाई।

