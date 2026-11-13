कमिंस ने ख्वाजा के दावों को किया खारिज (तस्वीर: एक्स/@ICC)

'सैंडपेपर गेट' विवाद पर पैट कमिंस ने ख्वाजा के दावों को किया खारिज, बताया सरासर बकवास

लेखन अंकित पसबोला 08:50 am Nov 13, 202608:50 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने हाल ही में दावा किया था कि 2018 में हुए 'सैंडपेपर गेट' विवाद में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शामिल थी। अब मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे पूरी तरह से बकवास बताया है। सिडनी के 'क्रिकेट सेंट्रल' में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिंस ने ख्वाजा की किताब में लगाए गए आरोपों का विस्तार से जवाब दिया।