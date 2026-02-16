पारस डोगरा रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने 

जम्मू और कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने इस टूर्नामेंट के इतिहास में अपने 10,000 रन पूरे किए। उन्होंने बंगाल क्रिकेट टीम के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी पहली पारी में 11वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। वह भारत के घरेलू टूर्नामेंट में इस आंकड़े को छूने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

उपलब्धि वसीम जाफर के बाद 10,000 रन वाले दूसरे बल्लेबाज बने डोगरा डोगरा से पहले वसीम जाफर ने यह आंकड़ा पार किया था। बता दें कि पूर्व दिग्गज जाफर ने अपने रणजी ट्रॉफी करियर का अंत 56.51 की औसत से 12,038 रन के साथ किया था। इन दोनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 9,500 रन का आंकड़ा नहीं छू सका है। अमोल मजूमदार (9,202) और देवेंद्र बुंदेला (9,201) ही अन्य ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 9,000 से अधिक रन बनाए थे।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post 1⃣0⃣0⃣0⃣0⃣ runs and counting... 🏏



A historic moment as Paras Dogra becomes only the second player in the history of #RanjiTrophy to reach the milestone 🫡@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0G6nbljVFX — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 16, 2026

शतक रणजी ट्रॉफी में दूसरे सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज हैं डोगरा 2018 में डोगरा पुडुचेरी चले गए थे, जहां वे इस टीम की ओर से रणजी ट्रॉफी में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। वह 2024-25 सीजन से जम्मू और कश्मीर के कप्तान के तौर पर खेल रहे हैं। डोगरा के नाम अभी रणजी ट्रॉफी में सक्रिय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा शतक (33) हैं। कुल मिलाकर, वे सिर्फ जाफर (40) के बाद दूसरे नंबर पर हैं। डोगरा के नाम 9 दोहरे शतक भी हैं।

