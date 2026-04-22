ड्रग टेस्ट में फेल हुए नवाज (तस्वीर: एक्स/@ICC)

पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज ड्रग टेस्ट में हुए फेल, PCB ने जांच की शुरू

लेखन अंकित पसबोला 05:37 pm Apr 22, 202605:37 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबरों के मुताबिक, वह ड्रग टेस्ट में फेल हो गए हैं। टी-20 विश्व कप 2026 में उनका टेस्ट किया गया था, जिसमें वह 'रिक्रिएशनल ड्रग्स' (नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थ) के सेवन का दोषी पाए गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।