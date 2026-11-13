पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका: पहला टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 05:51 pm Nov 13, 202605:51 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा। पाकिस्तान ने पहली पारी 434/9 के स्कोर पर घोषित की थी। इसके जवाब में श्रीलंका ने 446 रन बनाकर 12 रन की बढ़त हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 5वें दिन 8 विकेट के नुकसान पर 284 रन बनाए। इसके बाद दोनों टीमों के बीच मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया। आइए, एक नजर डालते हैं मैच में बने रिकॉर्ड्स पर।