होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / टी-20 विश्व कप 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित, बाबर आजम की हुई वापसी
टी-20 विश्व कप 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है

लेखन भारत शर्मा
Jan 25, 2026
01:18 pm
क्या है खबर?

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रविवार को अपनी टीम की घोषणा कर दी है। आघा सलमान की कप्तानी वाली 15 सदस्यीय टीम में बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह की वापसी हुई है। बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 7 फरवरी को नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। आइए पूरी टीम जानते हैं।

टीम

ऐसी है टी-20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम

पाकिस्तान ने अपनी 15 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल नहीं किया गया है। टीम प्रबंधन ने शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पर भरोसा जताया है। टी-20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम: आघा सलमान (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।

चयन

बाबर को खराब प्रदर्शन के बाद भी मिली टीम में जगह

खराब फॉर्म से गुजर रहे बाबर इस टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, जिन्हें लेकर माना जा रहा था कि उनके बाहर रहने की संभावना है। बाबर हाल ही में पहली बार बिग बैश लीग (BBL) में खेले, जहां इस पाकिस्तानी बल्लेबाज का शर्मनाक प्रदर्शन रहा। सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए बाबर के बल्ले से रन ही नहीं निकले। जिन मुकाबलों में थोड़े बहुत रन बनाए भी, उनमें बेहद घटिया स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की।

मुकाबला

पाकिस्तान का 15 फरवरी को होगा भारत से मुकाबला

पाकिस्तान को टी-20 विश्व कप के लिए ग्रुप-A में रखा गया है। इस ग्रुप में उसके साथ सह-मेजबान और मौजूदा चैंपियन भारत, नीदरलैंड्स, USA और नामीबिया की टीमें भी शामिल हैं। पाकिस्तान को 7 फरवरी को नीदरलैंड क्रिकेट टीम, 10 फरवरी को USA क्रिकेट टीम, 15 फरवरी को भारतीय क्रिकेट टीम और 18 फरवरी को नामीबिया क्रिकेट टीम से अपने ग्रुप चरण के मुकाबले खेलने हैं। पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो में ही खेले जाएंगे।

अनिश्चितता

मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के विश्व में भाग लेने पर जताई थी अनिश्चितता

इससे पहले शनिवार को PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के विश्व कप में हिस्सा लेने के सवाल पर अनिश्चितता जताई थी। उन्होंने बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने के ICC के बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी। हालांकि, उनके इस बयान के 24 घंटे से भी कम समय में PCB ने टूर्नामेंट के लिए टीम घोषित कर दी।

