टी-20 विश्व कप 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित, बाबर आजम की हुई वापसी

पाकिस्तान को टी-20 विश्व कप के लिए ग्रुप-A में रखा गया है। इस ग्रुप में उसके साथ सह-मेजबान और मौजूदा चैंपियन भारत, नीदरलैंड्स, USA और नामीबिया की टीमें भी शामिल हैं। पाकिस्तान को 7 फरवरी को नीदरलैंड क्रिकेट टीम , 10 फरवरी को USA क्रिकेट टीम, 15 फरवरी को भारतीय क्रिकेट टीम और 18 फरवरी को नामीबिया क्रिकेट टीम से अपने ग्रुप चरण के मुकाबले खेलने हैं। पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो में ही खेले जाएंगे।

अनिश्चितता

मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के विश्व में भाग लेने पर जताई थी अनिश्चितता

इससे पहले शनिवार को PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के विश्व कप में हिस्सा लेने के सवाल पर अनिश्चितता जताई थी। उन्होंने बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने के ICC के बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी। हालांकि, उनके इस बयान के 24 घंटे से भी कम समय में PCB ने टूर्नामेंट के लिए टीम घोषित कर दी।