टी-20 विश्व कप में भारत के खिलाफ होने वाले मैच से पीछे हट सकता है पाकिस्तान
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम को 15 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ श्रीलंका में मैच खेलना है। ऐसी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) कोलंबो में होने वाले इस मैच से पीछे हट सकता है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को टी-20 विश्व कप का टिकट दिया था और इस फैसले से PCB ने नाराज है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है PCB
जियो न्यूज के मुताबिक, PCB इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और उसके उस फैसले का विरोध करने के लिए अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश की भारत से बाहर मैच करवाने की विनती को नहीं माना गया था। खबरों के अनुसार, PCB अपने सभी विकल्प खुले रखना चाहता है। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में हिस्सा न लेना एक विकल्प है, वहीं दूसरा विकल्प पूरे विश्व कप से बाहर होना है।
परिणाम
पाकिस्तान के मैच नहीं खेलने के क्या होंगे परिणाम?
भारत के खिलाफ मैच न खेलने पर पाकिस्तान को वॉकओवर देना पड़ेगा, जो ग्रुप-A में कड़ी टक्कर को देखते हुए एक बड़ा नुकसान होगा। भारत, USA, नीदरलैंड और नामीबिया के के साथ ग्रुप-A में मौजूद है और 2 टीमों ने अगले राउंड में प्रवेश करना है। बिना खेले 2 गंवाने से पाकिस्तानी टीम पर दबाव आ जाएगा, जिससे बाकी 3 मैच लगभग जीतने ही होंगे। इस मैच के नहीं होने पर ICC को आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना है।
संभावित कारण
आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहता है PCB
खबरों के मुताबिक, बांग्लादेश के विवाद के बाद पाकिस्तान ICC के रेवेन्यू सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दरअसल, भारत बनाम पाकिस्तान मैच से सबसे ज्यादा पैसा आता है। इस मुकाबले पर विश्व भर की निगाहें रहती हैं। अगर पाकिस्तान इसका बॉयकॉट करता है, तो ICC को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। दूसरी तरफ PCB किसी भी मैच का बॉयकॉट करने की कोशिश करता है, तो ICC उस पर कार्रवाई कर सकती है।
पूर्व बयान
टी-20 विश्व कप की भागीदारी में पाकिस्तान सरकार लेगी अंतिम निर्णय- मोहसिन नकवी
PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के साथ ICC के बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा था कि टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा "विश्व कप में भागीदारी को लेकर हमारा रुख वही होगा जो पाकिस्तान सरकार मुझे निर्देश देगी। प्रधानमंत्री इस समय पाकिस्तान में नहीं हैं। उनके लौटने पर मैं आपको अपना अंतिम निर्णय बता पाऊंगा। यह सरकार का फैसला है। हम उनका पालन करते हैं, ICC का नहीं।"