पाकिस्तान ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से नाम वापस लिया (तस्वीर: एक्स/@TheHockeyIndia)

पाकिस्तान ने भारत में होने वाली एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से नाम वापस लिया

लेखन अंकित पसबोला 06:25 pm Oct 09, 202606:25 pm

क्या है खबर?

आगामी 27 अक्टूबर से भारत में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन होना है। इस अहम टूर्नामेंट से पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल, पाकिस्तान द्वारा अपने मैच किसी तटस्थ मैदान पर कराने की मांग की थी, जिसे नहीं माना गया। अब इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जगह पर बांग्लादेश की टीम हिस्सा लेती हुई नजर आएगी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।