पाकिस्तान ने टी-20 विश्व कप के लिए प्रारंभिक टीम ICC को सौपीं, बाबर-शाहीन भी शामिल- रिपोर्ट 

पाकिस्तान ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को अपनी प्रारंभिक टीम सौंपी है। इस टीम में प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी शामिल हैं। हालांकि, विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखा गया है। बता दें कि पाकिस्तान की फाइनल टीम का ऐलान 7 जनवरी से शुरू होने वाली श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज के बाद किया जाएगा। आइए पाकिस्तान की टीम पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट रिजवान को विश्व कप में नहीं मिलेगा मौका टेलीकॉमएशिया के मुताबिक, हेसन विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका के लिए उस्मान खान को पसंद करते हैं, जो पाकिस्तान की टी-20 रणनीति में एक संभावित बदलाव का संकेत है। यही कारण है कि रिजवान टीम से बाहर रह सकते हैं। रिजवान पिछले टी-20 विश्व कप में खेले थे। उन्होंने 4 पारियों में 36.66 की औसत और 90.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 110 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है।

बाबर बिग बैश लीग में बाबर ने हाल ही में लगाया अर्धशतक बाबर इस समय ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ मैच में अर्धशतक लगाया था। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 46 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 58 रन बनाए थे। उनकी पारी की मदद से सिक्सर्स ने जीत के लिए मिले 165 रन के लक्ष्य को 19.1 ओवर में हासिल किया था।

शाहीन चोटिल शाहीन BBL से हुए थे बाहर शाहीन बिग बैश लीग (BBL) के बचे हुए सीजन से बाहर हो चुके हैं। वह घुटने की चोट के कारण पूरा सीजन नहीं खेल सके थे। वह ब्रिस्बेन हीट की टीम से इस ऑस्ट्रेलियाई टी-20 लीग में शिरकत कर रहे थे, और 27 दिसंबर को गाबा के मैदान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हुए थे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शाहीन विश्व कप तक फिट हो जाएंगे

