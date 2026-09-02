एजबेस्टन के मैदान पर पाकिस्तान ने नहीं जीता है कोई टेस्ट मैच, जानिए कैसा है प्रदर्शन

एजबेस्टन का मैदान इंग्लैंड के सबसे पुराने मैदानों में से एक है और यहां पर पकिस्तान ने 1962 में अपना पहला टेस्ट खेला था।

पाकिस्तान ने एजबेस्टन में अब तक कुल 8 टेस्ट खेले हैं और एक में भी जीत दर्ज नहीं की है।

इस मैदान पर पाकिस्तान ने 5 टेस्ट हारे हैं और 3 मैच ड्रॉ कराने में कामयाब हुए हैं।

आखिरी बार 2016 में पाकिस्तान को यहां इंग्लैंड के खिलाफ 141 रन से हार मिली थी।