पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू करने की रखी मांग- रिपोर्ट 

रिपोर्ट PCB ने भारत के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज की रखी मांग स्पोर्ट्स तक के मुताबिक, PCB न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि बांग्लादेश के लिए भी भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू करवाना चाहता था। इसके साथ-साथ PCB और BCB ने भारत और खुद को शामिल करते हुए एक त्रिकोणीय सीरीज की मांग रखी। लंबे समय से भारत-पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रारूप में द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। वहीं, भारत-बांग्लादेश के बीच सितंबर 2026 में द्विपक्षीय सीरीज तय है, जिस पर मौजूदा तनाव को देखते हुए संशय की स्थिति है।

रिपोर्ट ICC ने PCB की इन मांगों को खारिज किया ICC ने पाकिस्तान के इन अनुरोधों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे मामले उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) भी शामिल है। ICC की ओर से आधिकारिक घोषणा आज शाम या कल सुबह तक होने की संभावना है। बता दें कि अब तक WTC के 3 चक्र संपन्न हो चुके हैं और इस समय चौथा जारी है। मौजूदा चक्र में भी भारत-पाकिस्तान की सीरीज तय नहीं है।

मांगें PCB ने ICC के सामने किए ये अनुरोध रिपोर्ट्स के मुताबिक, PCB ने कहा कि बांग्लादेश को टी-20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेने के कारण सजा न दी जाए। उन्हें ICC रेवेन्यू में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। एक अन्य अनुरोध में PCB ने ICC को बांग्लादेश को एक ICC टूर्नामेंट देने की मांग की क्योंकि पिछले साल महिलाओं का टी-20 विश्व कप बांग्लादेश से दुबई शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि, इनमें से ICC ने कितने अनुरोधों को स्वीकारा, इस पर स्पष्टता नहीं है।

