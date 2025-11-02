पाकिस्तान ने तीसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के 4 बल्लेबाज 42 रन पर पवेलियन में थे। टीम के लिए रीजा हेंड्रिक्स ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। कॉर्बिन बॉश के बल्ले से 30 रन निकले। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में बाबर आजम (68) और आघा सलमान (33) की पारियों की मदद से पाकिस्तान को जीत मिल गई।

गेंदबाजी शाहीन ने की शानदार गेंदबाजी दूसरे टी-20 में टीम का हिस्सा नहीं रहे शाहीन ने आखिरी मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी इकॉनमी 6.50 की रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 24.11 की औसत से 17 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.73 की रही है। अब तक कुल 94 मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 122 विकेट लिए हैं।

रिकॉर्ड सैम अयूब के नाम आया ये शर्मनाक रिकॉर्ड टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की सूची में सैम अयूब संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं। इस खिलाड़ी ने उमर अकमल की बराबरी की है। सैम 49 पारियों में 10 बार शून्य पर पवेलियन लौटे हैं, जबकि अकमल 79 पारियों में इतने ही बार शून्य पर आउट हुए थे। शाहिद अफरीदी और बाबर 90 और 124 पारियों में 8-8 बार बिना रन बनाए आउट हुए हैं।