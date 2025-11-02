पाकिस्तान ने तीसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 9 विकेट से जीत मिली थी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के 4 बल्लेबाज 42 रन पर पवेलियन में थे। टीम के लिए रीजा हेंड्रिक्स ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। कॉर्बिन बॉश के बल्ले से 30 रन निकले। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में बाबर आजम (68) और आघा सलमान (33) की पारियों की मदद से पाकिस्तान को जीत मिल गई।
गेंदबाजी
शाहीन ने की शानदार गेंदबाजी
दूसरे टी-20 में टीम का हिस्सा नहीं रहे शाहीन ने आखिरी मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी इकॉनमी 6.50 की रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 24.11 की औसत से 17 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.73 की रही है। अब तक कुल 94 मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 122 विकेट लिए हैं।
रिकॉर्ड
सैम अयूब के नाम आया ये शर्मनाक रिकॉर्ड
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की सूची में सैम अयूब संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं। इस खिलाड़ी ने उमर अकमल की बराबरी की है। सैम 49 पारियों में 10 बार शून्य पर पवेलियन लौटे हैं, जबकि अकमल 79 पारियों में इतने ही बार शून्य पर आउट हुए थे। शाहिद अफरीदी और बाबर 90 और 124 पारियों में 8-8 बार बिना रन बनाए आउट हुए हैं।
जानकारी
बाबर ने तोड़ा विराट कोहली का ये रिकॉर्ड
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में बाबर अब शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 124 पारियों में 40 बार 50+ का स्कोर बनाया है। उनके बाद विराट कोहली (39) और रोहित शर्मा (37) का नाम आता है।
पारी
बाबर ने जड़ा 37वां अर्धशतक
बाबर ने मैच में 47 गेंदों का सामना किया और 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 144.7 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 37वां अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा अर्धशतक लगाया। बाबर ने कप्तान सलमान के साथ मिलकर 51 गेंदों में 76 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इस पारी के दौरान बाबर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 450 चौके भी पूरे कर लिए।