नजमुल हुसैन शांतो को दोबारा बनाया गया बांग्लादेश टेस्ट टीम का कप्तान, जानिए पूरी जानकारी
क्या है खबर?
नजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा 2025-2027 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र के शेष मुकाबलों में टीम का नेतृत्व करेंगे। यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने लिया है, जिसने 11 नवंबर से सिलहट में शुरू हो रही आयरलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले इसकी पुष्टि की है। शांतो पर टीम को नई दिशा देने की जिम्मेदारी होगी।
टीम
श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद शांतो ने छोड़ी थी कप्तानी
27 वर्षीय शांतो ने जून में श्रीलंका के खिलाफ 1-0 से सीरीज हारने के बाद टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। उस समय उनका कहना था कि 3 अलग-अलग कप्तान होने से टीम के लिए तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। इससे पहले वे टी-20 कप्तानी छोड़ चुके थे और बाद में वनडे कप्तानी से भी हटाए गए थे। हालांकि, अब BCB ने दोबारा उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टेस्ट टीम की कमान सौंप दी है।
बयान
दोबारा कप्तान बनाए जाने के बाद शांतो ने क्या कहा?
शांतो ने कहा, "बांग्लादेश टेस्ट टीम की कप्तानी जारी रखना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। मैं बोर्ड का आभारी हूं जिन्होंने मेरी नेतृत्व क्षमता पर विश्वास जताया।" उन्होंने आगे कहा, "टेस्ट क्रिकेट में अपने देश की कप्तानी करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। मैं पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा।" BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने शांतो की शांत स्वभाव और टेस्ट क्रिकेट के प्रति समर्पण की सराहना की है।
रिकॉर्ड
कप्तान के तौर पर ऐसे हैं शांतो के आंकड़े
साल 2023 में कप्तान बनने के बाद शांतो ने 14 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें टीम ने 4 मुकाबले जीते, नौ हारे और 1 मैच ड्रॉ खेला था। उनके कप्तानी करियर का सबसे यादगार पल अगस्त 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 2-0 की ऐतिहासिक सीरीज जीत रही थी। WTC के इस चक्र में बांग्लादेश की टीम को अब तक एक भी जीत नहीं मिल पाई है।