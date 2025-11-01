नजमुल हुसैन शांतो को दोबारा बनाया गया बांग्लादेश टेस्ट टीम का कप्तान, जानिए पूरी जानकारी 

टीम श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद शांतो ने छोड़ी थी कप्तानी 27 वर्षीय शांतो ने जून में श्रीलंका के खिलाफ 1-0 से सीरीज हारने के बाद टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। उस समय उनका कहना था कि 3 अलग-अलग कप्तान होने से टीम के लिए तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। इससे पहले वे टी-20 कप्तानी छोड़ चुके थे और बाद में वनडे कप्तानी से भी हटाए गए थे। हालांकि, अब BCB ने दोबारा उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टेस्ट टीम की कमान सौंप दी है।

बयान दोबारा कप्तान बनाए जाने के बाद शांतो ने क्या कहा? शांतो ने कहा, "बांग्लादेश टेस्ट टीम की कप्तानी जारी रखना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। मैं बोर्ड का आभारी हूं जिन्होंने मेरी नेतृत्व क्षमता पर विश्वास जताया।" उन्होंने आगे कहा, "टेस्ट क्रिकेट में अपने देश की कप्तानी करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। मैं पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा।" BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने शांतो की शांत स्वभाव और टेस्ट क्रिकेट के प्रति समर्पण की सराहना की है।