पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है (तस्वीर: एक्स/@ICC)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, अब प्रारूप के आधार पर खिलाड़ियों को मिलेगा केंद्रीय अनुबंध

लेखन आदर्श कुमार 10:12 pm Jun 15, 202610:12 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पारंपरिक केंद्रीय अनुबंध की जगह नया प्रारूप आधारित केंद्रीय अनुबंध लागू करने जा रहा है। इसकी घोषणा PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने की। उनके अनुसार खिलाड़ियों के अनुबंध से जुड़े फैसले आंकड़ों और प्रदर्शन के विश्लेषण के आधार पर लिए जाएंगे। उनके मुताबिक, करीब 85 प्रतिशत निर्णय डेटा के आधार पर होंगे, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। PCB का मानना है कि इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन अधिक निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा।