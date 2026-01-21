बांग्लादेश के समर्थन में उतरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ICC को लिखा ये पत्र
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच BCB को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का साथ मिला है। BCB ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से टी-20 विश्व कप 2026 के अपने मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की है। अब PCB ने ICC को पत्र लिखकर राजनीतिक अशांति के बीच BCB के रुख के प्रति समर्थन जताया है। ICC की एक बैठक में बुधवार को इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
ICC का रुख
बांग्लादेश के मैचों पर ICC का रुख कायम
PCB के हालिया लिखे गए पत्र के बावजूद, ICC के अपने रुख में बदलाव करने की संभावना कम है। आगामी टी-20 विश्व कप कार्यक्रम को लेकर ICC अपने फैसले पर कायम है, जिसका मतलब है कि मैच तय कार्यक्रम के अनुसार भारत में ही होंगे। पिछले सप्ताह BCB और ICC प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के दौरान भी इस बात को दोहराया गया था।
बांग्लादेश का रुख
ग्रुप-स्टेज मैचों के लिए भारत जाने से BCB का इनकार
BCB ने अपने ग्रुप-स्टेज मैचों के लिए भारत जाने से इनकार किया हुआ है। बांग्लादेश की सरकार ने भी अपने बोर्ड का समर्थन किया है। इस मुद्दे पर ICC और BCB के बीच कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपना रुख नहीं बदला। इस पर निर्णय लेने की अंतिम तिथि आज यानी 21 जनवरी तय की गई है।
एंट्री
अब हुई PCB की एंट्री
अब PCB की दखलअंदाजी इस मामले के संभावित समाधानों को लेकर चल रही अटकलों के बीच सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि PCB ने बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में कराने की पेशकश की है और वह इस बात पर भी विचार कर रहा था कि अगर बांग्लादेश विश्व कप में भाग नहीं लेता है, तो पाकिस्तान भी शायद ऐसा ही करे। हालांकि, PCB ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।
विवाद
कैसे शुरू हुआ विवाद?
हाल ही में BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अपनी IPL 2026 टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने का आदेश दिया था। इसके पीछे के सटीक कारण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच बिगड़ते राजनीतिक संबंध इसकी एक वजह हैं। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसकी टीम भी भारत में आगामी टी-20 विश्व कप के मैच नहीं खेलेगी।