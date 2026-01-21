बांग्लादेश के समर्थन में उतरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ICC को लिखा ये पत्र

ICC का रुख बांग्लादेश के मैचों पर ICC का रुख कायम PCB के हालिया लिखे गए पत्र के बावजूद, ICC के अपने रुख में बदलाव करने की संभावना कम है। आगामी टी-20 विश्व कप कार्यक्रम को लेकर ICC अपने फैसले पर कायम है, जिसका मतलब है कि मैच तय कार्यक्रम के अनुसार भारत में ही होंगे। पिछले सप्ताह BCB और ICC प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के दौरान भी इस बात को दोहराया गया था।

बांग्लादेश का रुख ग्रुप-स्टेज मैचों के लिए भारत जाने से BCB का इनकार BCB ने अपने ग्रुप-स्टेज मैचों के लिए भारत जाने से इनकार किया हुआ है। बांग्लादेश की सरकार ने भी अपने बोर्ड का समर्थन किया है। इस मुद्दे पर ICC और BCB के बीच कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपना रुख नहीं बदला। इस पर निर्णय लेने की अंतिम तिथि आज यानी 21 जनवरी तय की गई है।

एंट्री अब हुई PCB की एंट्री अब PCB की दखलअंदाजी इस मामले के संभावित समाधानों को लेकर चल रही अटकलों के बीच सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि PCB ने बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में कराने की पेशकश की है और वह इस बात पर भी विचार कर रहा था कि अगर बांग्लादेश विश्व कप में भाग नहीं लेता है, तो पाकिस्तान भी शायद ऐसा ही करे। हालांकि, PCB ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।