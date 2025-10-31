बाबर आजम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विरुद्ध सीरीज के दूसरे टी-20 मैच के दौरान अपना 9वां रन बनाते ही ये उपलब्धि हासिल की। वह मैच में 11 रन बनाकर नाबाद रहे। बाबर ने भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। आइए उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

उपलब्धि बाबर ने रोहित को पीछे छोड़ा बाबर ने 130 मैचों की 123 पारियों में रोहित को पीछे छोड़ा। बता दें कि रोहित ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 159 मैचों की 151 पारियों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,231 रन बनाए थे। पूर्व भारतीय कप्तान ने टी-20 विश्व कप 2024 के बाद इस प्रारूप को अलविदा कह दिया था। सूची में तीसरे स्थान पर 4,188 रनों के साथ विराट कोहली हैं। वह भी इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं।

कप्तान टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान हैं बाबर बाबर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान हैं। कप्तान के तौर पर इस खिलाड़ी ने 85 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इसकी 78 पारियों में 37.74 की औसत से 2,642 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 3 शतक और 23 अर्धशतक निकले थे। बाबर का कप्तान के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 रन रहा था। उनके अलावा कोई अन्य कप्तान 2,500 रन का आंकड़ा नहीं छू सका है।