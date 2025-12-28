श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम घोषित, बाबर और शाहीन को जगह नहीं 

मौका बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को नहीं मिला मौका पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी BBL में अपना अभियान जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। BBL में खेल रहे हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद रिजवान को भी इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया। हालांकि, इन खिलाड़ियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जरूरत पड़ने पर वे ऑस्ट्रेलिया से लौटने के लिए तैयार हैं।

उपलब्ध क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से PCB ने किया था यह वादा PCB ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भरोसा दिलाया था कि BBL के लिए अनुबंधित सभी खिलाड़ी पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी वजह से बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में अपनी मौजूदा रिजर्व खिलाड़ियों की ताकत पर भरोसा जताया है। आघा सलमान की कप्तानी में घोषित टीम में अनकैप्ड बल्लेबाज ख्वाजा नफाय को भी मौका दिया गया है, जबकि अब्दुल समद की टीम में वापसी हो गई है।

Advertisement

जानकारी ख्वाजा को पहली बार मिला मौका राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने ख्वाजा को पहली बार टीम में जगह दी है। इस बल्लेबाज ने 32 टी-20 मैचों में 688 रन बनाए हैं, उनकी स्ट्राइक रेट 132.81 की रही। उन्होंने इस साल पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।