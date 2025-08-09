पाकिस्तान ने पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 49 ओवर में 280 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा पाकिस्तान ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इविन लुईस (60), कप्तान शाई होप (55) और रोस्टन चेज (53) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर टीम 49 ओवर में 280 रन बनाने में सफल रही। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। नसीम शाह के खाते में 3 विकेट आए। जवाब में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान (53) और हसन नवाज (63) ने शानदार पारियां खेलकर टीम को जीत दिला दी।

विकेट शाहीन की गेंदबाजी पर एक नजर शाहीन ने 8 ओवर गेंदबाजी की और 51 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.40 की रही। शाहीन के वनडे करियर का यह 8वां 4 विकेट हॉल रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 65 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 64 पारियों में 24.01 की औसत से 131 विकेट झटके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 3 मैच की 3 पारियों में 17.57 की औसत से 7 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 5.59 की रही है।

अर्धशतक लुईस ने पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक लुईस ने 62 गेंदों का सामना किया और 60 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 96.77 की रही। ये उनके वनडे करियर का 12वां और पाकिस्तान के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। वहीं, होप के बल्ले से 77 गेंदों में 55 रन निकले। उन्होंने 4 चौके लगाए और उनकी स्ट्राइक रेट 71.43 की रही। होप के वनडे करियर का यह 29वां और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा।

जानकारी चेज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में जड़ा अर्धशतक चेज ने 54 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 98.15 की रही। ये उनके वनडे करियर का छठा और पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में पहला अर्धशतक रहा।