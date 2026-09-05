भुवरेश्वर कुमार अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 5 विकेट हॉल लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं

अफगानिस्तान बनाम भारत टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 5 विकेट हॉल लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है?

लेखन भारत शर्मा 02:00 pm Sep 05, 202602:00 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 13 से 17 सितंबर तक नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, लेकिन इन मैचों में केवल एक गेंदबाजी ही 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा कर पाया है। भारत के दिग्गज स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम यह अनोखा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज भी दर्ज है।