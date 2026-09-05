अफगानिस्तान बनाम भारत टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 5 विकेट हॉल लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है?
क्या है खबर?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 13 से 17 सितंबर तक नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, लेकिन इन मैचों में केवल एक गेंदबाजी ही 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा कर पाया है। भारत के दिग्गज स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम यह अनोखा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज भी दर्ज है।
गेंदबाजी
भुवनेश्वर ने अफगानिस्तान को दिए लगातार झटके
भुवनेश्वर ने एशिया कप 2022 में दुबई में घातक गेंदबाजी की थी। दुबई की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद शानदार थी, जहां भारत ने पहले खेलते हुए 212/2 का स्कोर खड़ा किया।
जवाब में भुवनेश्वर ने पावरप्ले में ही 4 विकेट चटका लिए। उनकी स्विंग के सामने अफगानी बल्लेबाज बेबस नजर आए।
शुरुआती 7 ओवरों के भीतर ही अफगानिस्तान का स्कोर 21 रन पर 6 विकेट हो गया था और भुवनेश्वर ने अपना 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया।
जीत
भुवनेश्वर ने भारत को दिलाई शानदार जीत
भुवनेश्वर ने अपने 4 ओवर में महज 4 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। उनकी इस गेंदबाजी की बदौलत ही भारतीय टीम मुकाबले में 101 रन से जीत दर्ज करने में सफल रही।
अफगानिस्तान के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के साथ, भुवनेश्वर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए।
इससे पहले उन्होंने साल 2018 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5/24 के आंकड़े दर्ज किए थे।
रिकॉर्ड
सबसे किफायती स्पेल का विश्व रिकॉर्ड
भुवनेश्वर ने अफगानिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाजों को शून्य पर पवेलियन लौटाया था। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय गेंदबाज ने यह कारनामा किया था।
भुवनेश्वर द्वारा 5/4 के आंकड़े किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा इस प्रारूप में सबसे किफायती गेंदबाजी का रिकॉर्ड है।
इसके अलावा, दुनिया के किसी भी पूर्ण-सदस्यीय देश का कोई भी तेज गेंदबाज आज तक 5 या उससे कम रन देकर 5 विकेट नहीं ले पाया है।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाया है अफगानिस्तान
क्रिकइंफो के मुताबिक, भुवनेश्वर के अलावा भारत-अफगानिस्तान टी20 मैचों में कोई भी अन्य गेंदबाज आज तक 4 विकेट भी नहीं ले सका है।
इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान की टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में आज तक भारत को हरा नहीं पाई है।
खेले गए 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से भारत ने 8 मैचों में सीधी जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच (2024 में) ऐतिहासिक डबल सुपर ओवर के बाद भारत के पक्ष में रहा था।