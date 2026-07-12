एकमात्र टेस्ट: सोफी एक्लेस्टोन ने भारतीय टीम की दूसरी पारी में लिए 5 विकेट, जानिए आंकड़े

आंकड़े

एक्लेस्टोन ने चौथी बार लिया 5 विकेट हॉल

एक्लेस्टोन ने टेस्ट में चौथी बार, कम से कम 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। टेस्ट क्रिकेट में महिला क्रिकेट में उनसे ज्यादा 5 विकेट हॉल सिर्फ इंग्लैंड की मैरी डुगन और भारत की शुभांगी कुलकर्णी ने (5-5 बार) लिए हैं। वहीं न्यूजीलैंड की जैकी लॉर्ड और ऑस्ट्रेलिया की बेट्टी विल्सन 4-4 बार 5 विकेट हॉल ले चुकी हैं। एक्लेस्टोन के टेस्ट करियर में अब 10 मैचों में 28.66 की औसत से 48 विकेट हैं।