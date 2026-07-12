एकमात्र टेस्ट: ऋचा घोष ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े

करियर

ऋचा ने लगाया अपना तीसरा टेस्ट अर्धशतक

ऋचा ने 2023 में अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। 22 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने अब तक 4 टेस्ट की 7 पारियों में 37.50 की औसत के साथ 225 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 37 चौके लगाए हैं। वह इंग्लैंड से पहले दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 1-1 अर्धशतक लगा चुकी हैं। ऋचा ने भारत की ओर से 54 वनडे और 88 टी-20 भी खेले हैं।