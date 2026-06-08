रहमत ने बनाए 60 रन (तस्वीर: एक्स/@ACBofficials)

एकमात्र टेस्ट: रहमत शाह ने भारत के खिलाफ पहली बार लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 11:47 am Jun 08, 202611:47 am

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट की अपनी पहली पारी में 60 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का कुल छठा और भारत के खिलाफ पहला ही अर्धशतक साबित हुआ। इस पारी के दौरान उन्होंने अपने 1,000 टेस्ट रन भी पूरे किए। मुल्लांपुर टेस्ट में रहमत को छोड़कर अन्य अफगानी बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 152 रन पर सिमट गई।