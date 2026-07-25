वनडे कप: आशुतोष शर्मा ने हैम्पाशायर के लिए झटके 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

आशुतोष बल्ले से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यॉर्कशायर के खिलाफ सिर्फ 10 रन बनाए और मिडलसेक्स के खिलाफ शून्य पर आउट हो गए।

हालांकि, उनकी गेंदबाजी टूर्नामेंट में चर्चा का मुख्य विषय रही है।

इंग्लैंड आने से पहले 27 वर्षीय इस खिलाड़ी ने लिस्ट-A क्रिकेट में केवल 22 ओवर गेंदबाजी की थी और सिर्फ 2 विकेट लिए थे, लेकिन वनडे कप में वह 2 मैचों में 7 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।