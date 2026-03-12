ICC टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान

हाल ही में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय टीम तीसरी बार विजेता बनी। इससे पहले 2007 और 2024 में भी भारत इस टूर्नामेंट में चैंपियन बना था। इसके साथ ही सूर्यकुमार ICC टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तानों की सूची में शुमार हुए। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 इमरान खान (39 साल और 172 दिन, विश्व कप) इमरान खान ICC ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान हैं। पूर्व ऑलराउंडर ने 39 साल और 172 दिन की उम्र में पाकिस्तान को 1992 वनडे विश्व कप का खिताब दिलाया था। फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रनों से हराकर अपना पहला और एकमात्र वनडे विश्व कप खिताब जीता था। इस ICC ट्रॉफी के अलावा पाकिस्तान ने टी-20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है।

#2 रोहित शर्मा (37 साल और 313 दिन, चैंपियंस ट्रॉफी) रोहित शर्मा अब ICC ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था। दुबई में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 251/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने कप्तान रोहित (76) और श्रेयस अय्यर (48) की पारियों की मदद से 49 ओवर में लक्ष्य हासिल किया।

Advertisement

#3 रोहित शर्मा (37 साल और 60 दिन, टी-20 विश्व कप) इससे पहले रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम टी-20 विश्व कप भी जीत चुकी है। 2024 में 37 साल और 60 दिन की उम्र में उनके नेतृत्व में भारत विश्व विजेता बना था। भारत ने बारबाडोस में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 7 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था। दिलचस्प रूप से उस संस्करण में भारतीय टीम ने अपने सभी मैच जीते थे।

Advertisement