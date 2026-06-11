2023 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था (फाइल तस्वीर)

2027 क्रिकेट विश्व कप: 4 अक्टूबर से होगा आगाज, 21 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल

लेखन आदर्श कुमार 05:59 pm Jun 11, 202605:59 pm

क्या है खबर?

अगले साल होने वाला वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। इसके कार्यक्रम को तय कर दिया गया है, जिसके तहत टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027 तक आयोजित हो सकता है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के मुताबिक इन तारीखों पर सहमति मई में अहमदाबाद में हुई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बोर्ड बैठक के दौरान बनी थी। अब इस कार्यक्रम को अंतिम रूप जुलाई में एडिनबर्ग में होने वाली ICC की वार्षिक आम बैठक में दिया जाएगा।