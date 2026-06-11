2027 क्रिकेट विश्व कप: 4 अक्टूबर से होगा आगाज, 21 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल
क्या है खबर?
अगले साल होने वाला वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। इसके कार्यक्रम को तय कर दिया गया है, जिसके तहत टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027 तक आयोजित हो सकता है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के मुताबिक इन तारीखों पर सहमति मई में अहमदाबाद में हुई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बोर्ड बैठक के दौरान बनी थी। अब इस कार्यक्रम को अंतिम रूप जुलाई में एडिनबर्ग में होने वाली ICC की वार्षिक आम बैठक में दिया जाएगा।
मैदान
ज्यादा मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में खेले जाएंगे
दक्षिण अफ्रीका के 8 मैदानों में 2027 क्रिकेट विश्व कप के अधिकांश मुकाबले खेले जाने की संभावना है, जहां कम से कम 54 में से 41 मैच हो सकते हैं। जिम्बाब्वे को 8 से 10 मैच मिलने की उम्मीद है, जबकि नामीबिया में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे के पास अब 2 के बजाय 3 स्टेडियम होंगे, जिसमें विक्टोरिया फॉल्स भी शामिल है। फाले मोसी-ओआ-तुनीया स्टेडियम इस साल पूरा होगा और अगले मई में आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा।
विश्व कप
इस बार 14 टीमें लेंगी हिस्सा
साल 2003 के बाद पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर वनडे विश्व कप खेला जाएगा। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका 2007 टी-20 विश्व कप, 2009 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 महिला टी-20 विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। यह टूर्नामेंट फिर से 14 टीमों के प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। शीर्ष-3 टीमें सुपर-6 चरण में पहुंचेंगी। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे सीधे क्वालीफाई करेंगे, जबकि नामीबिया को क्वालीफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
टूर्नामेंट
हांगकांग में होने वाली बैठक में लिया जाएगा आखिरी फैसला
यह विश्व कप 2027-2031 फ्यूचर टूर प्रोग्राम (FTP) का पहला ICC टूर्नामेंट भी होगा। इस पूरे कार्यक्रम को इस साल हांगकांग में होने वाली ICC बैठकों में अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल इस पर शुरुआती चर्चा हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की संरचना और उसके संभावित विस्तार को लेकर बना हुआ है। इसी कारण FTP की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है।
WTC
WTC में खेल सकती हैं 12 टीमें
ICC जल्द इस पर अंतिम फैसला ले सकती है कि क्या सभी 12 पूर्ण सदस्य देशों को WTC में शामिल किया जाए। फिलहाल जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हैं। साथ ही यह भी विचार चल रहा है कि क्या एकमात्र टेस्ट मैचों को भी WTC में शामिल किया जा सकता है। इस पर जुलाई में होने वाली वार्षिक आम बैठक में निर्णय लिया जा सकता है, जिसके बाद पूरा FTP तैयार किया जाएगा।