वनडे क्रिकेट: ये भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक पारियों में शून्य पर आउट हुए

कोहली वनडे में कुल 20वीं बार शून्य पर आउट हुए। वह संयुक्त रूप से सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज बने।

वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 42वीं बार डक पर आउट हुए।

क्रिकइंफो के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली से ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय सिर्फ जहीर खान हैं, जो 44 बार बिना खाता खोले हुए आउट हुए थे।

कोहली अब तक 28,000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बना चुके हैं।