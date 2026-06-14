वनडे क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने सबसे कम पारियों में पूरे किए हैं 3,000 रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान अपने वनडे करियर में 3,000 रन पूरे किए। वह दूसरे सबसे तेज (पारियों के लिहाज से) ये आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बने। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला ने 57 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था। भारतीय खिलाड़ियों में गिल सबसे तेज 3,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
शुभमन गिल (62 पारी)
गिल ने 62 पारियों में अपने 3,000 रन पूरे किए। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने अपने 47वें रन के साथ यह उपलब्धि हासिल की। वनडे क्रिकेट में गिल ने भारत के लिए सबसे तेज 1,000, 2,000 और 3,000 रन बनाने के रिकॉर्ड अपने नाम किए है। गिल ने 1,000 रन का आंकड़ा महज 19 पारियों में छुआ था। इसके बाद उन्होंने 2,000 रन पूरे करने के लिए 38 पारियां लीं थी।
#2
शिखर धवन (72 पारी)
गिल से पहले शिखर धवन ने सबसे तेज 3,000 वनडे रन वाले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया था। क्रिकइंफो के अनुसार, धवन ने 2010 में अपने डेब्यू के बाद से 72 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी । उन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक के साथ यह आंकड़ा छूआ था। इस बीच, उन्होंने इन 72 पारियों में 9 शतक भी लगाए थे। कुल मिलाकर, उन्होंने 167 वनडे मैचों में 6,793 रन बनाकर संन्यास लिया था।
#3
विराट कोहली (75 पारी)
भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। कोहली ने 3,000 वनडे रन पूरे करने के लिए 75 पारियों का सहारा लिया था। उन्होंने 2012 में एडिलेड में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के दौरान श्रीलंका के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। कुल मिलाकर, अब उनके नाम 311 वनडे मैचों में 58.71 की औसत से 14,797 रन हैं। इस बीच उन्होंने 54 शतक और 77 अर्धशतक लगाए हैं।
#4
केएल राहुल (78 पारी)
केएल राहुल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 42 रन बनाए थे। राहुल ने 78 पारियों में अपने 3,000 रन पूरे किए थे। राहुल ने 2016 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उनका औसत 50 से अधिक रहा है और वह इस प्रारूप में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।