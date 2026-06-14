वनडे क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने सबसे कम पारियों में पूरे किए हैं 3,000 रन

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शिखर धवन (72 पारी)

गिल से पहले शिखर धवन ने सबसे तेज 3,000 वनडे रन वाले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया था। क्रिकइंफो के अनुसार, धवन ने 2010 में अपने डेब्यू के बाद से 72 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी । ​​ उन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक के साथ यह आंकड़ा छूआ था। इस बीच, उन्होंने इन 72 पारियों में 9 शतक भी लगाए थे। कुल मिलाकर, उन्होंने 167 वनडे मैचों में 6,793 रन बनाकर संन्यास लिया था।