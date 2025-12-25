वनडे क्रिकेट: इस साल इन गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट

इस साल सभी प्रमुख टीमों के वनडे मैच खेले जा चुके हैं। 2025 में वनडे प्रारूप में चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में बड़ा ICC टूर्नामेंट खेला गया, जिसे भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया। भारत ने इस साल कुल 14 वनडे मैच खेले, जिसमें से 11 में जीत दर्ज की और 3 में शिकस्त का सामना किया। इस बीच 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों (पूर्ण सदस्यीय देशो में) के बारे में जानते हैं।

#1 मैट हेनरी (31 विकेट) न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी इस साल वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। 2025 ने उन्होंने 13 मैचों में 18.58 की शानदार औसत से 31 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 5.16 की रही। हेनरी ने इस साल वनडे में 3 बार चार विकेट लेने का कारनामा किया। उन्होंने एक पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया। अपने वनडे करियर में उन्होंने अब तक 172 विकेट लिए हैं।

#2 आदिल राशिद (30 विकेट) इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद ने 2025 में 15 मैच खेले, जिसमें 23.63 की औसत के साथ 30 सफलताएं हासिल की। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 63 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। अपने वनडे करियर में उन्होंने 158 मैच खेले हैं, जिसमें 31.62 की औसत के साथ 235 विकेट लिए हैं। इस बीच 2 पारियों में उन्होंने 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया है।

#3 जेडन सील्स (27 विकेट) वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने इस साल 12 वनडे मैच खेले, जिसमें 18.14 की औसत के साथ कुल 27 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने एक पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18 रन देते हुए 6 विकेट लिए। सील्स ने अपने अब तक के करियर में 29 मैच खेले हैं, जिसमें 30.07 की औसत के साथ 40 विकेट लिए हैं।

#4 मिचेल सैंटनर (25 विकेट) न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंटनर के लिए भी ये साल अच्छा बीता है। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 2025 में 17 वनडे खेले, जिसमें 26.84 की औसत और 26.84 की इकॉनमी रेट के साथ 25 विकेट लिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सैंटनर ने 26.66 की औसत और 4.80 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 9 विकेट लिए। वह चैंपियंस ट्रॉफी में संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे।