वनडे क्रिकेट: घर पर 10 से अधिक 50+ रन की साझेदारियां करने वाली भारतीय सलामी जोड़ियां

क्रिकेट के खेल में सलामी जोड़ियों के पास अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होती है। इस समय भारतीय वनडे टीम में शुभमन गिल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करती है। इस जोड़ी ने भारतीय परिस्थितियों में अब तक सीमित अंतराल में कई उपयोगी साझेदारियां करते हुए निरंतर रन बनाए हैं। इस बीच घर पर सर्वाधिक 50+ रन की साझेदारियां करने वाली भारतीय सलामी जोड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर (14) 21वीं सदी की शुरुआत में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की सलामी जोड़ी काफी सफल रही थी। इस सलामी जोड़ी ने 2002 से 2011 के बीच भारत में 47 पारियों में 44.95 की औसत के साथ 2,113 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 7 शतकीय और इतनी ही अर्धशतकीय साझेदारियां भी की थी। क्रिकइंफो के मुताबिक, सहवाग और तेंदुलकर ने कुल 93 वनडे पारियों में बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते हुए 42.13 की औसत से 3,919 रन बनाए थे।

#2 सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर (13) खेल के इतिहास में तेंदुलकर ने सौरव गांगुली के साथ मिलकर भी पारी की शुरुआत करते हुए खूब रन बटोरे थे। इस सलामी जोड़ी ने भारत में खेलते हुए 36 वनडे पारियों में 53.11 की औसत के साथ 1,912 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 7 शतकीय और 6 अर्धशतकीय साझेदारियां की थी। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली सलामी जोड़ी भी गांगुली और तेंदुलकर (6,609) की है।

#3 रोहित शर्मा और शुभमन गिल (13) रोहित और गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे राजकोट वनडे में पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े। अब तक इस सलामी जोड़ी ने भारत में खेलते हुए 13 साझेदारियां 50+ रन की बनाई है। बतौर सलामी जोड़ी रोहित और गिल ने भारत में अब तक 21 वनडे पारियों में 67.09 की औसत के साथ 1,409 रन बनाए हैं। इस बीच सलामी जोड़ी ने 4 शतकीय और 9 अर्धशतकीय साझेदारी भी की है।

