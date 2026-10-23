मोहम्मद शमी के आंकड़े न्यूजीलैंड में कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड की धरती पर इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

लेखन आदर्श कुमार 06:58 pm Oct 23, 202606:58 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 4 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। न्यूजीलैंड की धरती पर बल्लेबाजों के साथ-साथ भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी धारदार गेंदबाजी से कीवी टीम को खूब परेशान किया है। कई गेंदबाजों ने तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में आइए आगामी सीरीज से पहले उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।