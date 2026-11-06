वनडे क्रिकेट: एक मैच में सर्वाधिक डॉट बॉल करने वाले भारतीय गेंदबाज

भारतीय स्पिनर सुनील जोशी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1999 में नैरोबी में खेले गए मैच में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया था।

बाएं हाथ के स्पिनर ने अपने 10 ओवर में 6 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। उन्होंने 6 ओवर मेडन किए थे।

उनकी गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका की पारी सिर्फ 117 रन पर सिमट गई थी और भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया था।