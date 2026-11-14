डेब्यू में अय्यर ने किया निराश (तस्वीर: एक्स/@ShreyasIyer15)

वनडे क्रिकेट: कप्तानी में डेब्यू में करते हुए सबसे कम स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 01:47 pm Nov 14, 202601:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के चौथे वनडे मैच में 244 रन से करारी शिकस्त मिली। बे ओवल के मैदान पर हुए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए और भारतीय टीम सिर्फ 89 रन पर सिमट गई। यह श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान पहला वनडे मैच रहा, जिसमें उन्होंने निराश किया। इस बीच कप्तानी के डेब्यू में सबसे कम स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।