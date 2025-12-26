वनडे क्रिकेट: रनों के लिहाज से न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत

वनडे क्रिकेट में भारत बनाम न्यूजीलैंड की प्रतिद्वंद्विता हमेशा रोमांचक रही है। कुछ मुकाबले ऐसे रहे हैं, जहां भारतीय टीम ने पूरी तरह दबदबा बनाया। बड़े स्कोर खड़े करने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी से कीवी टीम को बैकफुट पर धकेला और रनों के लिहाज से ऐतिहासिक जीत में बदला। ऐसे में आइए आगामी सीरीज से पहले भारतीय टीम द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ रनों के लिहाज से दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत पर नजर डालते हैं।

#1 190 रन, साल- 2016 साल 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम ने विशाखापत्तनम के मैदान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 190 रनों से हरा दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 269/6 का स्कोर बनाया था। रोहित शर्मा ने सबसे बड़ी 70 रनों की पारी खेली थी। जवाब में कीवी टीम सिर्फ 79 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। अमित मिश्रा ने सिर्फ 18 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। अक्षर पटेल के खाते में 2 सफलताएं आईं थी।

#2 174 रन, साल- 1999 कीवी टीम के खिलाफ भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत साल 1999 में आई थी। हैदराबाद में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 174 रनों से जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 376/2 का विशाल स्कोर बना दिया था। सचिन तेंदुलकर ने 150 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 186 रन बनाए थे। जवाब में कीवी टीम सिर्फ 202 रन ही बना पाई थी। वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले ने 2-2 विकेट अपने नाम किए थे।

#3 145 रन, साल- 2003 भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत साल 2003 में आई थी। हैदराबाद के मैदान पर भारतीय टीम ने 145 रनों से जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 353/5 का स्कोर खड़ा कर दिया था। वीरेंद्र सहवाग ने 134 गेंदों का सामना करते हुए 130 रन बनाए थे। जवाब में कीवी टीम सिर्फ 208 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जहीर खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए थे।

