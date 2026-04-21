विराट कोहली के कारण ही क्रिकेट देखते हैं नोवाक जोकोविच, खुद किया बड़ा खुलासा

विराट कोहली के कारण ही क्रिकेट देखते हैं नोवाक जोकोविच, खुद किया बड़ा खुलासा
क्या है खबर?
टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में खुलासा किया कि विराट कोहली ही वह वजह हैं जिसके कारण उन्होंने क्रिकेट देखना शुरू किया। जोकोविच ने दिग्गज क्रिकेटर की प्रशंसा करते हुए निकट भविष्य में भारत आने की इच्छा भी जताई है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ने मैड्रिड में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स की मेजबानी करते हुए यह बात कही। जोकोविच ने टूर्नामेंटों में अटूट समर्थन देने के लिए अपने भारतीय समर्थकों को धन्यवाद भी दिया है।
बयान
जोकोविच ने क्या दिया बयान?
टाइम्स नाउ से बातचीत में जोकोविच ने कहा, "मेरा संदेश हमेशा प्यार, सम्मान और आभार का होता है। सबसे पहले मैं उन सभी भारतीय टेनिस प्रशंसकों और दुनिया भर के भारतीय खेल प्रशंसकों से मुझे वर्षों से मिल रहे समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लंबे समय से भारत आने की इच्छा रही है और वे अपने प्रशंसकों के साथ और अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ने के इच्छुक हैं।
दिलचस्पी
विराट कोहली ने जोकोविच को दिलाई क्रिकेट में दिलचस्पी
जोकोविच ने खुलासा किया कि पूर्व भारतीय कप्तान कोहली ही वो वजह हैं जिनके कारण उन्होंने क्रिकेट देखना शुरू किया। उन्होंने कहा, "हां, विराट कोहली मेरे दोस्त हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। असल में उन्हीं की वजह से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया।" इन दोनों हस्तियों ने सोशल मीडिया पर बातचीत की है। जोकोविच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोहली से उनकी यात्रा के दौरान मुलाकात होगी और वे कुछ हल्के-फुल्के खेल पल साझा कर सकेंगे।
उम्मीद
भारत में कैसे आ सकते हैं जोकोविच?
जोकोविच को उम्मीद है कि वे अपनी यात्रा के दौरान किसी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे या मैच खेलेंगे। उन्होंने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं भारत आ सकूंगा और किसी कार्यक्रम में भाग ले सकूंगा, मैच खेल सकूंगा या जो भी हो। मेरी यही इच्छा है क्योंकि मैं भारतीय लोगों से बहुत जुड़ाव महसूस करता हूं।" सर्बिया के इस दिग्गज खिलाड़ी ने आगे कहा कि उनकी यात्रा की समय सीमा अभी अनिश्चित है, लेकिन उनका इरादा पक्का है।
विरासत
जोकोविच और कोहली की खेल विरासत
जोकोविच और कोहली दोनों ने अपने-अपने खेलों (टेनिस और क्रिकेट) में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच के नाम वर्तमान में मार्गरेट कोर्ट के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब (24) हैं। इसी तरह कोहली को आधुनिक युग का उस्ताद माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय रनों के मामले में वे सचिन तेंदुलकर (28,215) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। उनके 85 अंतरराष्ट्रीय शतकों की संख्या भी तेंदुलकर (100) के बाद दूसरे स्थान पर है।