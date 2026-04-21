विराट कोहली के कारण ही क्रिकेट देखते हैं नोवाक जोकोविच, खुद किया बड़ा खुलासा

बयान जोकोविच ने क्या दिया बयान? टाइम्स नाउ से बातचीत में जोकोविच ने कहा, "मेरा संदेश हमेशा प्यार, सम्मान और आभार का होता है। सबसे पहले मैं उन सभी भारतीय टेनिस प्रशंसकों और दुनिया भर के भारतीय खेल प्रशंसकों से मुझे वर्षों से मिल रहे समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लंबे समय से भारत आने की इच्छा रही है और वे अपने प्रशंसकों के साथ और अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ने के इच्छुक हैं।

दिलचस्पी विराट कोहली ने जोकोविच को दिलाई क्रिकेट में दिलचस्पी जोकोविच ने खुलासा किया कि पूर्व भारतीय कप्तान कोहली ही वो वजह हैं जिनके कारण उन्होंने क्रिकेट देखना शुरू किया। उन्होंने कहा, "हां, विराट कोहली मेरे दोस्त हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। असल में उन्हीं की वजह से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया।" इन दोनों हस्तियों ने सोशल मीडिया पर बातचीत की है। जोकोविच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोहली से उनकी यात्रा के दौरान मुलाकात होगी और वे कुछ हल्के-फुल्के खेल पल साझा कर सकेंगे।

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उम्मीद भारत में कैसे आ सकते हैं जोकोविच? जोकोविच को उम्मीद है कि वे अपनी यात्रा के दौरान किसी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे या मैच खेलेंगे। उन्होंने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं भारत आ सकूंगा और किसी कार्यक्रम में भाग ले सकूंगा, मैच खेल सकूंगा या जो भी हो। मेरी यही इच्छा है क्योंकि मैं भारतीय लोगों से बहुत जुड़ाव महसूस करता हूं।" सर्बिया के इस दिग्गज खिलाड़ी ने आगे कहा कि उनकी यात्रा की समय सीमा अभी अनिश्चित है, लेकिन उनका इरादा पक्का है।

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