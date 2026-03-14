पाकिस्तान का प्रदर्शन टी-20 विश्व कप में कुछ खास नहीं रहा था (फाइल तस्वीर)

टी-20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर नहीं लगेगा जुर्माना

लेखन आदर्श कुमार 04:17 pm Mar 14, 202604:17 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने यह अफवाह खारिज कर दी है कि टी-20 विश्व कप 2026 में जल्दी बाहर होने पर खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया। यह अटकलें तब उभरीं जब पाकिस्तान 20 टीमों के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल रहा और लगातार चौथी बार ICC इवेंट में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका। कई रिपोर्ट में कहा गया था कि हर खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे PCB ने नकार दिया है।