टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

भारतीय क्रिकेट टीम ने चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 48 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत के 167/8 के जवाब में पूरी कंगारू टीम 119 रन पर ढेर हो गई। इसमें अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर में 1 विकेट अपने नाम किया। इसके साथ उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 105 विकेट हो गए हैं। वह भारत के लिए सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। आइए शीर्ष 4 गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 अर्शदीप सिंह- 105 विकेट भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज है। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 67 मैच खेले हैं, जिसमें वह 18.59 की औसत और 8.37 की इकॉनमी से 105 विकेट लेने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 9 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। उनके अलावा अन्य कोई भारतीय 100 विकेट नहीं ले पाया है।

#2 जसप्रीत बुमराह- 99 विकेट इस सूची में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 79 मैच खेले हैं, जिसमें वह 18.11 की औसत और 6.37 की इकॉनमी से 99 विकेट लेने में सफल रहे हैं। इस दौरान वह कोई भी 4 या 5 विकेट हॉल नहीं ले पाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है। वह अपने 100 विकेट पूरे करने से 1 कदम दूर हैं।

#3 हार्दिक पांड्या- 98 विकेट इस सूची में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 120 मैच खेले हैं, जिसकी 108 पारियों जिसमें वह 26.58 की औसत और 8.22 की इकॉनमी से 98 विकेट लेने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 16 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। वह अपने 100 विकेट पूरे करने से 2 कदम दूर हैं।