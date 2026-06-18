नेमार ब्राजील के लिए अगला मुकाबला भी नहीं खेलेंगे (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप: ब्राजील की टीम के साथ रवाना नहीं हुए नेमार, अगला मैच नहीं खेलेंगे

लेखन आदर्श कुमार 10:14 pm Jun 18, 202610:14 pm

क्या है खबर?

ब्राजील फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी नेमार अभी भी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। वह शुक्रवार को हैती के खिलाफ होने वाले फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-C मुकाबले के लिए टीम के साथ फिलाडेल्फिया की यात्रा नहीं करेंगे। ब्राजील फुटबॉल परिसंघ (CBF) ने इसकी पुष्टि की है। नेमार की वापसी को लेकर टीम प्रबंधन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसी वजह से उन्हें पूरी तरह फिट होने तक मैचों से दूर रखा जाएगा।