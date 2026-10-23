न्यूजीलैंड बनाम भारत: ईशान किशन दूसरे टी-20 से बाहर, वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका

BCCI ने बयान जारी करते हुए कहा, "ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 से बाहर हो गए हैं। उन्हें सीरीज के पहले टी-20 के दौरान दाहिने पैर में 'लो ग्रेड एडक्टर स्ट्रेन' (मांसपेशियों में खिंचाव) आ गया था। BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है।"

किशन ने पिछले कुछ समय में भारतीय टीम के लिए टी-20 में कमाल का प्रदर्शन किया है। उनका बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका है।