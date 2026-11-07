गिल 'गोल्डन डक' पर हुए आउट (तस्वीर: एक्स/@ImTanujSingh)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: शुभमन गिल वनडे में पहली बार 'गोल्डन डक' पर हुए आउट

लेखन अंकित पसबोला 02:22 pm Nov 07, 202602:22 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अपना खाता भी नहीं खोल सके। वेलिंगटन में खेले जा रहे मैच में वह अपनी पहली ही गेंद पर आउट हुए। यह उनके अब तक के वनडे करियर में पहला ऐसा मौका रहा, जिसमें वह 'गोल्डन डक' पर आउट हुए। गिल अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में (सभी प्रारूप को मिलाकर) कुल 9वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं।