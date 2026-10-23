न्यूजीलैंड बनाम भारत: दूसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 को 4 विकेट से जीतकर 1-0 से बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का दूसरा टी-20 मुकाबला 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम बढ़त को दोगुना करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि मेजबान टीम सीरीज में बराबरी की कोशिश करेगी। आइए दूसरे टी-20 से जुड़ी सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत का पलड़ा रहा है भारी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 32 मुकाबले हुए हैं।
इनमें भारतीय टीम ने 20 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच टाई रहा है। दोनों टीमों के बीच पिछले 6 मुकाबलों में भारत ने 5 में जीत दर्ज की है।
न्यूजीलैंड की धरती पर दोनों टीमों के बीच 13 मुकाबले हुए हैं। इनमें भारत ने 8 और न्यूजीलैंड ने 4 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है।
भारत
वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन दूसरे टी-20 मैच से बाहर हो गए हैं।
उनकी जगह पर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है।
भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक पहले ही सूर्यवंशी के खेलने के संकेत दे चुके हैं।
संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितिश रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, और मयंक यादव।
न्यूजीलैंड
ऐसी हो सकती है न्यूजीलैंड की टीम
न्यूजीलैंड की टीम को पहले टी-20 में 225 रन बनाने के बावजूद हार मिली थी।
उस मैच में न्यूजीलैंड के 3 प्रमुख तेज गेंदबाजों ने 10 से अधिक की इकॉनमी रेट से रन लुटाए थे।
ऐसे में कीवी टीम अपने गेंदबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।
संभावित एकादश: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, और लॉकी फर्ग्यूसन।
पिच
कैसा होगा पिच का मिजाज?
क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल की पिच में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है।
ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी, उसके बाद रन बनाने का अच्छा मौका है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए सीरीज के पहले टी-20 में यहां पर 450+ रन बने हैं।
हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन है और यहां पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने ज्यादा मैच जीते हैं।
जानकारी
ऐसा रहेगा क्राइस्टचर्च का मौसम
एक्यूवेदर के अनुसार, 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है। ऐसे में पूरा मैच देखने को मिलेगा।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
भारतीय सलामी बल्लेबाज सैमसन ने पहले टी-20 में लक्ष्य का पीछा करते हुए 33 गेंदों में 67 रन बनाए हैं। वह अपनी लय को जारी रखना चाहेंगे।
न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने पहले मैच में 40 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए हैं।
गेंदबाजी में स्पिनर माइकल ब्रेसवेल ने पहले टी-20 में परेशान किया था। उन्होंने हाई स्कोरिंग मैच में अपने 4 ओवर में 37 रन देते हुए 2 विकेट लिए थे।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव के द्वारा लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।