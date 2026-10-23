भारत ने सीरीज में बनाई हुई है बढ़त (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: दूसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 11:21 am Oct 23, 202611:21 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 को 4 विकेट से जीतकर 1-0 से बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का दूसरा टी-20 मुकाबला 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम बढ़त को दोगुना करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि मेजबान टीम सीरीज में बराबरी की कोशिश करेगी। आइए दूसरे टी-20 से जुड़ी सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।