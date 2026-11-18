19 नवंबर से शुरू होगा पहला टेस्ट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: पहले टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े, जानिए कैसी होगी पिच

लेखन अंकित पसबोला 09:28 am Nov 18, 202609:28 am

क्या है खबर?

वनडे सीरीज को 3-1 से जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 19 नवंबर से पहला टेस्ट खेला जाएगा। यह मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने 2009 के बाद से न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है और शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम पहले मुकाबले को अपने नाम कर इतिहास बदलना चाहेगी। आइए मैच से जुड़ी जानकारी पर एक नजर डालते हैं।