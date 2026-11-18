न्यूजीलैंड बनाम भारत: पहले टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े, जानिए कैसी होगी पिच
क्या है खबर?
वनडे सीरीज को 3-1 से जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 19 नवंबर से पहला टेस्ट खेला जाएगा। यह मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने 2009 के बाद से न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है और शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम पहले मुकाबले को अपने नाम कर इतिहास बदलना चाहेगी। आइए मैच से जुड़ी जानकारी पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
न्यूजीलैंड में खेलते हुए खराब रहा है भारत का प्रदर्शन
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में भारत का पलड़ा भारी रहा है।
दोनों टीमें कुल 65 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 22 में भारत ने जीत दर्ज की है और 16 मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं। इनके अलावा 27 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घर पर खेलते हुए भारत ने 5 टेस्ट में जीत दर्ज की है और 10 में हार झेली है। इस बीच 10 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं।
भारत
ऐसी हो सकती है भारत की टीम
भारतीय कप्तान गिल ने संकेत दिए हैं कि पहले टेस्ट में 4 तेज गेंदबाजी विकल्प के साथ टीम उतर सकती है।
भारतीय ऑलराउंडर नितीश रेड्डी चौथे तेज गेंदबाजी विकल्प हो सकते हैं।
अनुभवी रविंद्र जडेजा इकलौते स्पिन ऑलराउंडर के रूप में खेल सकते हैं।
संभावित एकादश: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, नितीश रेड्डी, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, और जसप्रीत बुमराह।
न्यूजीलैंड
इस संयोजन के साथ उतर सकती है न्यूजीलैंड की टीम
न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जैकब डफी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे।
रचिन रविंद्र भी चोट के बाद फिटनेस हासिल कर चुके हैं और खेलने के लिए तैयार हैं।
मिचेल सैंटनर चोट के कारण पहले ही टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं।
संभावित एकादश: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोलस, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी
पिच रिपोर्ट
कैसी है बेसिन रिजर्व स्टेडियम की पिच?
बेसिन रिजर्व की पिच हरे रंग की और सख्त होने वाली है।
पिच क्यूरेटर ने रेव स्पोर्ट्ज को बताया है कि पिच पर 15 मिमी घास छोड़ी गई है। ऐसे में शुरुआती 2 दिन में तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी मदद मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
मैच के आखिरी दिन स्पिनर को कुछ मदद मिल सकती है।
हाउस्टेट के मुताबिक, यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर 312 रन है।
जानकारी
कैसा रहेगा वेलिंगटन का मौसम?
वेलिंगटन में टेस्ट के पांचों दिन बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है। एक्यूवेदर के मुताबिक, इन 5 दिनों में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसके 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
गिल ने इस साल 3 टेस्ट की 4 पारियों में 50.00 की औसत के साथ 200 रन बनाये हैं, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है।
हेनरी निकोलस ने बेसिन रिजर्व के मैदान पर 76.92 की औसत से 923 रन बनाए हैं, जिसमें दोहरा शतक शामिल है।
जडेजा ने कीवी टीम के विरुद्ध 11 टेस्ट में 41 विकेट लिए हैं। वह मैच के आखिरी 2 दिनों के दौरान गेंदबाजी में प्रभाव छोड़ सकते हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत-न्यूजीलैंड के बीच यह मैच 19 नवंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व स्टेडियम में शुरू होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से देखा जा सकेगा। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी। सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।