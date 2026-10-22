नमन ने बनाए नाबाद 42 रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: नमन धीर ने पहले टी-20 में बनाए 42 रन, बनाया ये रिकॉर्ड

लेखन अंकित पसबोला 07:23 pm Oct 22, 202607:23 pm

क्या है खबर?

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नमन धीर की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। अंतिम कुछ ओवरों के दौरान धीर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 42 रन बनाए। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने जीत के लिए मिले 226 रन के लक्ष्य को हासिल किया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।