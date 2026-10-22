न्यूजीलैंड बनाम भारत: नमन धीर ने पहले टी-20 में बनाए 42 रन, बनाया ये रिकॉर्ड
क्या है खबर?
क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नमन धीर की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। अंतिम कुछ ओवरों के दौरान धीर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 42 रन बनाए। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने जीत के लिए मिले 226 रन के लक्ष्य को हासिल किया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
रिकॉर्ड
नमन ने बनाया ये रिकॉर्ड
नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने उतरे धीर ने 15 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 42 रन बनाए।
क्रिकबज के अनुसार, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सफल रन-चेज के दौरान भारत के लिए 7वें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अब धीर के नाम सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर दर्ज हो गया है।
उन्होंने 2009 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ इरफान पठान के 33* (16) रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।
भारत
भारत ने इस तरह से जीता मैच
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने 45 रन बनाए। उनके बाद फिलिप्स ने अर्धशतक (82*) लगाया, जबकि बेवन जैकब्स ने 16 गेंदों में 31 रन का योगदान दिया और कीवी टीम ने 225/4 का स्कोर बनाया।
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को संजू सैमसन (67) और अभिषेक शर्मा (29) ने अच्छी शुरुआत दिलाई।
मध्यक्रम में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर (42) ने भी संघर्ष दिखाया।
धीर (42*) ने आखिरी ओवर में जीत दिलाई।