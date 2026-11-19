बुमराह ने श्रीनाथ को पीछे छोड़ा (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट विकेटों के मामले में जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा

लेखन अंकित पसबोला 08:30 am Nov 19, 202608:30 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान उम्दा गेंदबाजी की। बेसिन रिजर्व टेस्ट में उन्होंने पहले दिन के शुरुआती 2 सत्र में 3 विकेट लिए और वह भारत की ओर से टेस्ट में 10वें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने विकेटों के मामले में पूर्व गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।