न्यूजीलैंड बनाम भारत: जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट विकेटों के मामले में जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान उम्दा गेंदबाजी की। बेसिन रिजर्व टेस्ट में उन्होंने पहले दिन के शुरुआती 2 सत्र में 3 विकेट लिए और वह भारत की ओर से टेस्ट में 10वें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने विकेटों के मामले में पूर्व गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
बुमराह ने श्रीनाथ को पीछे छोड़ा
बुमराह ने अब तक 237 विकेट ले लिए हैं। पूर्व तेज गेंदबाज श्रीनाथ ने 121 पारियों में 30.49 की औसत के साथ 236 विकेट लिए थे।
बुमराह इस समय विकेटों के मामले में भागवत चन्द्रशेखर (242) को पीछे छोड़ने के करीब हैं।
बता दें कि टेस्ट में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट अनिल कुंबले (619) ने लिए हैं। भारतीय तेज गेंदबाजों में कपिल देव ने 434 विकेट चटकाए हैं।
आंकड़े
200+ विकेटों वाले गेंदबाजों में बुमराह का है सबसे बेहतर औसत
बुमराह ने पहला टेस्ट मैच साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
उन्होंने अब तक 53 मुकाबले खेले हैं और इसकी 100 पारियों में 237 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 16 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/27 का रहा है।
वह 200 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिनका औसत 20 से कम है।