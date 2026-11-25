न्यूजीलैंड बनाम भारत: क्राइस्टचर्च में टेस्ट में दोनों टीमों के कैसे रहे हैं प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ड्रॉ कराने में कामयाब हुई। अब सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल मैदान में खेला जाएगा। भारत ने डेढ़ दशक लंबे अंतराल से न्यूजीलैंड की धरती पर कोई टेस्ट नहीं जीता है और शुभमन गिल की कप्तानी में टीम रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी। आइए इस मैदान पर दोनों टीमों के प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।
प्रदर्शन
भारत ने क्राइस्टचर्च में हारा है अपना इकलौता मैच
भारत ने इस मैदान पर अपना इकलौता टेस्ट 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम को 7 विकेट से हार मिली थी।
कीवी टीम ने अपने इस घरेलू मैदान पर अब तक कुल 16 मैच खेले हैं, जिसमें से 9 में जीत दर्ज की थी और 4 में शिकस्त झेली थी।
इस बीच एक मैच बेनतीजा रहा है और 2 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।
आंकड़े
क्राइस्टचर्च के मैदान के आंकड़े
क्राइस्टचर्च के मैदान पर सर्वोच्च टीम स्कोर 659/6 रन है, जो न्यूजीलैंड ने 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था।
इस मैदान पर न्यूनतम स्कोर का अनचाहा रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका (95 बनाम न्यूजीलैंड, 2022) के नाम पर है।
भारतीय टीम ने इस मैदान पर अपना सर्वोच्च स्कोर 242 रन बनाया है।
इस मैदान पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड टॉम लैथम (252) के नाम पर है। पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन मैट हेनरी (7/23) ने किया।
पिच
कैसी रहती है हेग्ले ओवल की पिच?
हेग्ले ओवल की पिच में पारंपरिक रूप से पहले दिन के दौरान तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और मैच के आगे बढ़ने के साथ में बल्लेबाज इसका फायदा उठा सकते हैं।
यहां स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलने का रिकॉर्ड नहीं है।
ऐसे में गेंदबाजों को विकेट के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और मैच का परिणाम आखिरी दिन में देखने को मिल सकता है।
हाउस्टेट के मुताबिक, यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर 271 रन है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों ने किया है अच्छा प्रदर्शन
टॉम लैथम ने इस मैदान पर 49.96 की औसत के साथ 1,299 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक (एक दोहरा शतक समेत) शामिल हैं।
डेरिल मिचेल यहां पर 11 पारियों में 55.30 की औसत के साथ 553 रन बना चुके हैं। उन्होंने 102 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक लगाए थे।
भारत की ओर से हनुमा विहारी ने यहां सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (55) बनाया है।
जसप्रीत बुमराह ने 2 पारियों में कुल 5 विकेट लिए हैं।