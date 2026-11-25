पहला टेस्ट हुआ था ड्रॉ (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: क्राइस्टचर्च में टेस्ट में दोनों टीमों के कैसे रहे हैं प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 11:54 am Nov 25, 202611:54 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ड्रॉ कराने में कामयाब हुई। अब सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल मैदान में खेला जाएगा। भारत ने डेढ़ दशक लंबे अंतराल से न्यूजीलैंड की धरती पर कोई टेस्ट नहीं जीता है और शुभमन गिल की कप्तानी में टीम रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी। आइए इस मैदान पर दोनों टीमों के प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।