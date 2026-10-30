न्यूजीलैंड बनाम भारत: ग्लेन फिलिप्स ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना तीसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जब 34 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब फिलिप्स क्रीज पर आए।

उन्होंने छोटी बॉउंड्री का भरपूर फायदा उठाया और भारतीय गेंदबाजों के सामने सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने 5वें विकेट के लिए ब्रेसवेल (65) के साथ मिलकर 115 रन की साझेदारी की।

उन्होंने पारी के 19वें ओवर के दौरान सिर्फ 46 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

वह 49 गेंदों में 107 रन बनाकर आउट हुए।