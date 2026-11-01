न्यूजीलैंड बनाम भारत: ग्लेन फिलिप्स ने 5वें टी-20 में लगाया अर्धशतक, सीरीज में बनाया ये रिकॉर्ड

फिलिप्स अब एक द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में सर्वाधिक रन (पूर्ण सदस्यीय देशों में) बनाने वाले बल्लेबाज बने।

उन्होंने इस सीरीज में 5 पारियों में 341 रन बनाए।

इससे पहले किसी द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में सर्वाधिक रन का पिछला रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के नाम पर है। बता दें कि सॉल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में 331 रन बनाए थे।

इस सूची में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान (316 रन बनाम इंग्लैंड, 2022) हैं।