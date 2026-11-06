न्यूजीलैंड बनाम भारत: डेवोन कॉनवे बची हुई वनडे सीरीज से हुए बाहर 

मैच से एक दिन पहले फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान कॉनवे और तेज गेंदबाज मैट हेनरी आपस में टकरा गए थे और इसके चलते बुधवार को ऑकलैंड में खेले गए सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाए थे।

कॉनवे अब सीरीज के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, वहीं मैट हेनरी को कनकशन से उबरने के बाद खेलने की मंजूरी मिल गई है और वह शनिवार को वेलिंगटन में होने वाले दूसरे वनडे के लिए उपलब्ध रहेंगे।