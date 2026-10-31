पूरी वनडे सीरीज के लिए होंगे उपलब्ध

न्यूजीलैंड बनाम भारत: आकिब नबी को पहले 3 वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया

लेखन अंकित पसबोला 10:18 am Oct 31, 202610:18 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में हिस्सा ले रही है। इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज खेली जानी है। इस बीच तेज गेंदबाज आकिब नबी को शुरुआती 3 वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम में जोड़ा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक ऐलान किया है। नबी को आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए पहले ही चुना गया था। ऐसे में वह पूरी वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे।