न्यूजीलैंड बनाम भारत: आकिब नबी को पहले 3 वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम इस समय न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में हिस्सा ले रही है। इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज खेली जानी है। इस बीच तेज गेंदबाज आकिब नबी को शुरुआती 3 वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम में जोड़ा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक ऐलान किया है। नबी को आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए पहले ही चुना गया था। ऐसे में वह पूरी वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे।
टीम
शुरुआती 3 वनडे के लिए भारतीय टीम
5 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होनी है।
भारतीय टीम में ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को केवल पहले वनडे मैच के लिए चुना गया है।
पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश रेड्डी, और आकिब नबी।
जानकारी
आखिरी 2 वनडे के लिए भारतीय टीम
चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।
वनडे
नबी ने भारत से खेला है सिर्फ एक वनडे मैच
नबी भारत की ओर से एक वनडे मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 30 सितंबर को गुवाहटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना इकलौता वनडे मैच खेला।
उस मुकाबले में नबी ने 84 रन देते हुए एक विकेट चटकाया। वह अपने पहले डेब्यू मैच में बेहद महंगे साबित हुए।
अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 37 मैचों में 28.87 की औसत और 5.33 की इकॉनमी रेट के साथ 56 विकेट लिए हैं।