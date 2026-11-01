न्यूजीलैंड बनाम भारत: एडम मिल्ने ने पांचवें टी-20 में लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

मिल्ने ने भारत की पारी के दूसरे और अपने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा (1) को आउट किया।

अपने दूसरे ओवर में इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने संजू सैमसन (4) का विकेट लेते हुए भारत की खराब शुरुआत कर दी।

इसके बाद उन्होंने नितीश रेड्डी (22) और भुवनेश्वर कुमार (6) के विकेट भी हासिल किए। उन्होंने अपने 4 ओवर में 19 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।